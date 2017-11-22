  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... -3 C°
  • 59.4604р. + 0.1858
  • 69.8184р. + 0.1530
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Власти Челябинской области договорятся с банками о кредитах на случай нехватки денег в бюджете

22.11.2017 г. 08:29

Власти Челябинской области договорятся с банками о кредитах на случай нехватки денег в бюджете
Фото с сайта vestikavkaza.ru

Минфин региона объявил аукционы на открытие четырех кредитных линий. Они помогут привлечь около 3 млрд рублей. Максимальная процентная ставка будет составлять 8,8% годовых. Итоги торгов подведут в декабре. Контракты заключат с банками, предложившими минимальный размер ставки.

«Такой инструмент как кредитные линии очень удобен в плане оперативности привлечения средств, когда возникает необходимость. Кредитные линии – это не фактические займы, а только право их получить», - отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Договоренности с банками нужны, чтобы подстраховать область на период завершения года, когда традиционно возникает наибольший объем платежей, а также в начале следующего года, когда поступление доходов минимально, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.11.2017 г.»

Новости на эту тему