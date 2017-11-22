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Власти Челябинской области договорятся с банками о кредитах на случай нехватки денег в бюджете
22.11.2017 г. 08:29
Минфин региона объявил аукционы на открытие четырех кредитных линий. Они помогут привлечь около 3 млрд рублей. Максимальная процентная ставка будет составлять 8,8% годовых. Итоги торгов подведут в декабре. Контракты заключат с банками, предложившими минимальный размер ставки.
«Такой инструмент как кредитные линии очень удобен в плане оперативности привлечения средств, когда возникает необходимость. Кредитные линии – это не фактические займы, а только право их получить», - отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.
Договоренности с банками нужны, чтобы подстраховать область на период завершения года, когда традиционно возникает наибольший объем платежей, а также в начале следующего года, когда поступление доходов минимально, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.
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