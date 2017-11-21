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Борис Дубровский призвал директоров предприятий-загрязнителей привлечь сотрудников к работе по улучшению качества воздуха

21.11.2017 г. 17:14

Борис Дубровский призвал директоров предприятий-загрязнителей привлечь сотрудников к работе по улучшению качества воздуха
Фото с сайта gubernator74.ru

Совместные действия помогут не допускать роста загрязнения во время НМУ. Об этом губернатор заявил на заседании комиссии по координации действий в период установления неблагоприятных метеоусловий.

«Я прошу руководство промышленных предприятий правильно расставлять приоритеты и вовлечь в экологическую деятельность ваши коллективы. Уверен, если это произойдет, мы увидим реально ощутимые результаты», - заявил Борис Дубровский

Руководители заводов отчитались о работе предприятий во время НМУ. Так, ЧМК останавливал одну из четырех печей, а компания Fortum использовала меньше угля. В свою очередь областное управление Роспотребнадзора перестало выдавать разрешения на выбросы тем предприятиям, которые не согласуют деятельность в период НМУ с региональным минэкологии. А с 1 декабря в Челябинске начнет действовать ограничение движения грузовиков во время смога. На въездах в город установят специальные знаки и информационные аншлаги.

 

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