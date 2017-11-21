- -1 ... -3 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.2746р. - 0.3579
- 69.6654р. - 0.6950
Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным, отец ребенка погиб
21.11.2017 г. 17:09
Двойное ДТП произошло в Магнитогорске сегодня, 21 ноября, в 13:00. Около дома №104 по проспекту Ленина 47-летний мужчина на Range Rover выехал на встречную полосу, внедорожник врезался в автомобиль Geely МК, а после - в ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины скончался. В легковушке также находились женщина и новорожденный ребенок в автолюльке. Пассажиры травм не получили, мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. По информации пользователей соцсетей, мужчина вез жену с ребенком из роддома.
Полицейские установили, что водитель Range Rover в момент ДТП был пьян. Его доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 31.10.2017 г. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пострадали в ДТП в Челябинской области
- 25.10.2017 г. Полиция задержала водителя, сбившего 15-летнего подростка на «зебре»
- 10.10.2017 г. Водитель сбил коляску с ребенком на пешеходном переходе в Челябинске
- 13.09.2017 г. В лобовом ДТП под Челябинском пострадали шесть человек, в том числе двое детей
- 13.09.2017 г. СК и прокуратура начали проверки по факту ДТП на Троицком тракте, где пострадали 13 детей