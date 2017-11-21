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Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным, отец ребенка погиб

21.11.2017 г. 17:09

Пьяный водитель Range Rover протаранил ВАЗ с новорожденным, отец ребенка погиб
Фото с сайта 74.мвд.рф

Двойное ДТП произошло в Магнитогорске сегодня, 21 ноября, в 13:00. Около дома №104 по проспекту Ленина 47-летний мужчина на Range Rover выехал на встречную полосу, внедорожник врезался в автомобиль Geely МК, а после - в ВАЗ-2114. Водитель отечественной машины скончался. В легковушке также находились женщина и новорожденный ребенок в автолюльке. Пассажиры травм не получили, мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. По информации пользователей соцсетей, мужчина вез жену с ребенком из роддома.

Полицейские установили, что водитель Range Rover в момент ДТП был пьян. Его доставили в отделение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

 

 

 

 

 

   Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

 

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