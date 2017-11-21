Главный онколог Челябинский области рекомендовал челябинцам, переживающим из-за рутения, пить пиво

Фото с сайта gubernator74.ru

Андрей Важенин также сообщил, что онкологический диспансер не располагает информацией об опасных концентрациях радиации в регионе. Он подчеркнул, что рутений-106 "не является чистым канцерогеном". "Населению не о чем беспокоиться", - цитирует Важенина "Интерфакс".

При этом врач посоветовал всем, кто "сильно переживает, смотреть футбол и пить пиво". В свою очередь в пресс-службе администрации Озерска, где расположен ПО "Маяк", агентству сообщили, что в городе "не наблюдается паники среди населения".

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Все новости за 21.11.2017 г.»