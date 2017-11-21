Челябинское УФАС проверит законность повышения стоимости проезда на 12 маршрутах

Фото с сайта 74.мвд.рф

Проезд подорожал до 25 рублей, в том числе в маршрутных такси №14, 36, 79. Управление транспорта городской администрации попросило антимонопольную службу проверить законность действий перевозчиков. УФАС проанализирует экономическую обоснованность роста цен и выяснит, не было ли картельного сговора.

Информация о повышении стоимости проезда появилась на прошлой неделе. По заявлению представителей транспортных компаний, эта мера является вынужденной, так как увеличилась цена бензина и обслуживания автомобилей.

Список маршруток, в которых повысилась стоимость проезда:

№ 3 «Политехникум - ЧВВАКУШ»

№ 14 «Мамина - Нефтебеза»

№ 17 «поселок АМЗ - Бейвеля»

№ 31 «ЧМК – Академика Королева»

№ 36 «поселок Федеровка – Железнодорожный Вокзал»

№ 37 «ЗЭМ – 47 микрорайон»

№ 58 «ЧВВАКУШ - Чистопольская»

№ 62 «Бейвеля - Мехколонна»

№ 77 «Политехникум – Петра Столыпина»

№ 79 «ДС Юность - ЧМК»

№ 85 «поселок Новосинеглазово - Мамина»

№ 102 «ЮУрГУ - ЧМК»

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.11.2017 г.»