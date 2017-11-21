- -1 ... -3 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.2746р. - 0.3579
- 69.6654р. - 0.6950
Челябинское УФАС проверит законность повышения стоимости проезда на 12 маршрутах
21.11.2017 г. 15:44
Проезд подорожал до 25 рублей, в том числе в маршрутных такси №14, 36, 79. Управление транспорта городской администрации попросило антимонопольную службу проверить законность действий перевозчиков. УФАС проанализирует экономическую обоснованность роста цен и выяснит, не было ли картельного сговора.
Информация о повышении стоимости проезда появилась на прошлой неделе. По заявлению представителей транспортных компаний, эта мера является вынужденной, так как увеличилась цена бензина и обслуживания автомобилей.
Список маршруток, в которых повысилась стоимость проезда:
№ 3 «Политехникум - ЧВВАКУШ»
№ 14 «Мамина - Нефтебеза»
№ 17 «поселок АМЗ - Бейвеля»
№ 31 «ЧМК – Академика Королева»
№ 36 «поселок Федеровка – Железнодорожный Вокзал»
№ 37 «ЗЭМ – 47 микрорайон»
№ 58 «ЧВВАКУШ - Чистопольская»
№ 62 «Бейвеля - Мехколонна»
№ 77 «Политехникум – Петра Столыпина»
№ 79 «ДС Юность - ЧМК»
№ 85 «поселок Новосинеглазово - Мамина»
№ 102 «ЮУрГУ - ЧМК»
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 20.11.2017 г. Челябинцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой
- 20.11.2017 г. По Челябинску ездит автобус-«призрак»
- 20.11.2017 г. Маршрутчики в Челябинске пообещали поднять цены на проезд до 25 рублей
- 17.11.2017 г. В Кыштыме маршрутка протащила по асфальту зажатую в дверях 9-летнюю школьницу
- 14.11.2017 г. Челябинский перевозчик заплатит 40 тыс. рублей штрафа за отсутствие страховки