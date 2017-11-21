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Самолет Челябинск - Москва вынужденно сел в Уфе: пассажирка потеряла сознание

21.11.2017 г. 15:39

Самолет Челябинск - Москва вынужденно сел в Уфе: пассажирка потеряла сознание
Фото с сайта ross-tur.ru

Вместе с женщиной летел 3-месячный ребенок. Как сообщает UfaTime.ru, рейс выполнял лайнер авиакомпании "Аэрофлот". После того, как 32-летняя женщина потеряла сознание, экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту "Уфа". Пострадавшую увезли в больницу.

 

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