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Самолет Челябинск - Москва вынужденно сел в Уфе: пассажирка потеряла сознание
21.11.2017 г. 15:39
Фото с сайта ross-tur.ru
Вместе с женщиной летел 3-месячный ребенок. Как сообщает UfaTime.ru, рейс выполнял лайнер авиакомпании "Аэрофлот". После того, как 32-летняя женщина потеряла сознание, экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту "Уфа". Пострадавшую увезли в больницу.
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