Челябинск признали одним из лучших городов России в области управления охраной окружающей среды

Фото с сайта cheladmin.ru

Несмотря на это, по общей оценке экологического развития столица Южного Урала попала в группу отстающих. Рейтинг составило федеральное министерство природных ресурсов совместно с Общероссийским народным фронтом и аналитическим центром "Эксперт". Его цель – оценить эффективность работы городских властей в вопросах управления экологии. По этому показателю эксперты разделили российские города на четыре группы — лидеры, догоняющие, отстающие и аутсайдеры. Челябинск попал в начало третьей группы - занял 34 место среди 69 городов. До статуса "догоняющего" городу не хватило нескольких десятых балла. Лидерами рейтинга стали Набережные Челны, Казань и Воронеж. Аутсайдером признана Махачкала.

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