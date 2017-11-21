Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн

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После вмешательства прокуратуры около 200 работников получили деньги за август и сентябрь 2017 года. Было возбуждено дело в отношении директора ООО "Нижняя Санарка". Его оштрафовали на 10 тыс. рублей. На данный момент предприятие погасило задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками в полном объеме, сообщили в областной прокуратуре.

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