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Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн

21.11.2017 г. 15:12

Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн
Фото с сайта news.ykt.ru

После вмешательства прокуратуры около 200 работников получили деньги за август и сентябрь 2017 года. Было возбуждено дело в отношении директора ООО "Нижняя Санарка". Его оштрафовали на 10 тыс. рублей. На данный момент предприятие погасило задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками в полном объеме, сообщили в областной прокуратуре.

 

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