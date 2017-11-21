Челябинск
- -1 ... -3 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.2746р. - 0.3579
- 69.6654р. - 0.6950
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн
21.11.2017 г. 15:12
Фото с сайта news.ykt.ru
После вмешательства прокуратуры около 200 работников получили деньги за август и сентябрь 2017 года. Было возбуждено дело в отношении директора ООО "Нижняя Санарка". Его оштрафовали на 10 тыс. рублей. На данный момент предприятие погасило задолженность по зарплате перед всеми сотрудниками в полном объеме, сообщили в областной прокуратуре.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 20.11.2017 г. Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты
- 16.10.2017 г. После вмешательства прокуратуры «Челябгипромез» выплатил сотрудникам 13 млн рублей
- 12.10.2017 г. Предприятия Южного Урала задолжали работникам почти 90 млн рублей
- 10.10.2017 г. Каждому седьмому челябинцу повысили зарплату в этом году
- 27.09.2017 г. Задолженность по зарплате на 1,3 млн рублей вернули уфалейским коммунальщикам