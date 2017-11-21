В микрорайоне «Академ Riverside» построят школу и детский сад

Фото с сайта cheladmin.ru

Их планируют сдать в 2019 году. Школа будет рассчитана более, чем на тысячу мест, детский сад — на 330. Строительство объектов начнется в 2018 году. Как сообщил директор компании "Гринфлайт" Олег Лакницкий, также планируется возвести надземный пешеходный переход.

«Хотелось бы закончить в следующем году улицу Чичерина от Университетской набережной до реки Миасс, улицу 40 лет Победы от Кашириных до реки Миасс со строительством надземного пешеходного перехода через Университетскую набережную. На 2019 год запланировано строительство улицы Малышева, а в 2020 году должна быть завершена вся набережная», - пояснил Олег Лакницкий.

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Все новости за 21.11.2017 г.»