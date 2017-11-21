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Южноуральских школьников начнут отправлять на карантин из-за пневмонии, гриппа и ОРВИ
21.11.2017 г. 12:59
Фото с сайта sakhalife.ru
В связи с сезонным подъемом заболеваемости Роспотребнадзор опубликовал предписание закрывать учреждения полностью или частично. Три случая заболевания внебольничной пневмонией на один класс позволят приостановить занятия минимум на 10 дней. Если в классе простынет каждый пятый, то там карантин введут по меньшей мере на неделю.
Всего за период с 30 октября по 5 ноября в регионе зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев ОРВИ и более 400 случаев пневмонии.
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