Фото с сайта www.po-mayak.ru

На «Маяке» заявили о непричастности предприятия к скачку радиации в Челябинской области. Там отметили, что работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива в Озерске не проводятся уже много лет. А превышение концентрации изотопа в воздухе в тысячу раз - не опасно для людей, сказал пресс-секретарь ПО "Маяк" Кирилл Зернов.

«Данные по загрязнению изотопом рутений-106 позволяют сделать вывод, что дозы, которые могли быть получены населением, на самом деле в 20 тыс. раз меньше допустимой годовой дозы и не представляют какой-либо опасности для здоровья и жизни людей. Вообще первые данные о повышенных значениях объемной активности рутения в атмосфере регистрировались одновременно и в странах Западной Европы, и в Татарстане, и в Волгограде, а также на Южном Урале, но на одних и тех же уровнях. Экстремально высокие концентрации рутения в атмосфере регистрировались в Словакии и в Румынии. Уровень, который зафиксирован на Южном Урале, гораздо ниже, чем уровень, который зарегистрирован 29-30 сентября в Словакии и 30 сентября - в Румынии. То есть у нас здесь меньше зарегистрировано излучения, чем там. Должно тогда, наверно, быть наоборот, если источник здесь, то здесь высокое, а там уже должно быть меньше-меньше-меньше», - прокомментировал Кирилл Зернов.

Как отметили на "Маяке", рутений-106 может поступить в атмосферу при нарушении герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Этот вариант в данном случае невозможен, поскольку при этом в атмосферу неизбежно должны были бы поступить десятки других осколочных радионуклидов, добавил Кирилл Зернов. Также изотоп мог бы попасть в атмосферу при изготовлении или утилизации источников излучения на его основе. Но тогда загрязнение было бы гораздо выше зафиксированного в октябре, пояснил пресс-секретарь. Министр общественной безопасности Челябинской обалсти Евгений Савченко также сказал, что рисков нет.

«Опасного уровня не было, то есть того, при достижении которого наступает необходимость проведения неотложных защитных эвакуационных предприятий, то есть скачок, приближение к опасному радиационному фону, не был зафиксирован. Так нам ответили», - сказал Евгений Савченко.

Между тем в "Гринпис" считают, что содержание рутения-106 в воздухе опасно и грозит ростом числа онкологических заболеваний. По словам представителя "Гринпис Россия" Рашида Алимова, концентрация при этом может быть любой.

«Рутений-106 является техногенным радионуклидом, который не должен присутствовать в окружающей среде. Любые количества рутения-106, зарегистрированные, в частности, Росгидрометом, свидетельствуют о том, что где-то произошла авария, где-то произошел аварийный выброс. В принципе, одно из положений радиологии состоит в том, что любое дополнительное количество техногенного радионуклида в данной ситуации повышает шансы и риски заболеть раковыми заболеваниями, поэтому любой такой выброс может вести только к негативным последствиям», - сообщил Рашид Алимов.

"Гринпис" планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, была ли авария на ПО "Маяк".

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