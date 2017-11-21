- -1 ... -3 C°
- -1 ... -3 C°
- 59.2746р. - 0.3579
- 69.6654р. - 0.6950
Дольщикам «Речелстроя» не разрешили пройти с чемоданами по центру Челябинска
21.11.2017 г. 10:52
Администрация города отказала в проведении шествия от улицы Кирова до здания правительства в субботу, 25 ноября. В мэрии сообщили, что маршрут пересекает площадки, на которых запланированы другие публичные мероприятия. Дольщикам предложили организовать акцию в этот же день, но в сквере им. Колющенко с 16 до 18 часов.
В среду, 22 ноября, активисты планируют подать еще одно уведомление. Как сообщили в "Инициативной группе Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте", шествие с чемоданами хотят перенести на 2 декабря. Дольщики также планируют поставить палатку возле резиденции губернатора. Причина акции протеста - недовольство дорожной картой по возведению домов второй и третей очереди, которую составили чиновники.
Источник: "Инициативная группа Чурилово Лейк Сити" / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.11.2017 г. Дольщики «Речелстроя» с чемоданами придут к губернатору
- 16.11.2017 г. Застройщики на Южном Урале начали перечислять средства в Фонд защиты дольщиков
- 15.11.2017 г. Недовольные «дорожной картой» дольщики «Речелстроя» провели одиночные пикеты
- 15.11.2017 г. Расследованием дела о хищении денег дольщиков «Речелстроя» занялся Следственный комитет
- 14.11.2017 г. При возведении микрорайона «Яркая жизнь» было похищено 50 млн рублей