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Дольщикам «Речелстроя» не разрешили пройти с чемоданами по центру Челябинска

21.11.2017 г. 10:52

Дольщикам «Речелстроя» не разрешили пройти с чемоданами по центру Челябинска
Фото с сайта rechelstroy.ru

Администрация города отказала в проведении шествия от улицы Кирова до здания правительства в субботу, 25 ноября. В мэрии сообщили, что маршрут пересекает площадки, на которых запланированы другие публичные мероприятия. Дольщикам предложили организовать акцию в этот же день, но в сквере им. Колющенко с 16 до 18 часов.

В среду, 22 ноября, активисты планируют подать еще одно уведомление. Как сообщили в "Инициативной группе Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте", шествие с чемоданами хотят перенести на 2 декабря. Дольщики также планируют поставить палатку возле резиденции губернатора. Причина акции протеста - недовольство дорожной картой по возведению домов второй и третей очереди, которую составили чиновники.

 

 

   Источник: "Инициативная группа Чурилово Лейк Сити" / vk.com

 

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