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Бывший глава минсельхоза области Сергей Сушков стал вице-губернатором
21.11.2017 г. 10:50
Фото с сайта gubernator74.ru
Борис Дубровский утвердил новую структуру исполнительной власти в регионе. Сергей Сушков будет куририровать министерства экологии и сельского хозяйства, главные управления лесами и юстицией.
Изменения коснулись также заместителя губернатора Олега Климова. Ему, в соответствии с новой структурой, будут подчинены министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства региона.
Исполнять обязанности руководителя минсельхоза будет Александр Завалищин, который до этого был первым замминистра.
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