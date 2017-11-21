Бывший глава минсельхоза области Сергей Сушков стал вице-губернатором

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский утвердил новую структуру исполнительной власти в регионе. Сергей Сушков будет куририровать министерства экологии и сельского хозяйства, главные управления лесами и юстицией.

Изменения коснулись также заместителя губернатора Олега Климова. Ему, в соответствии с новой структурой, будут подчинены министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства региона.

Исполнять обязанности руководителя минсельхоза будет Александр Завалищин, который до этого был первым замминистра.

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Все новости за 21.11.2017 г.»