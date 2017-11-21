Каждая пятая женщина на Южном Урале курит

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Также никотиновой зависимостью страдают 70% мужчин. Это выяснилось после диспансеризации и профилактических осмотров. Кроме того, оказалось, что около 66% подростков в возрасте 16-17 лет уже имели опыт курения.

За год в регионе зарегистрировано более 50 тыс. пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Одна из ее главных причин - как раз курение. Смертность от заболеваний легких в Челябинской области стоит на четвертом месте после смертности от сердечно-сосудистых и онкологических болезней, а также от внешних причин, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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