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Голая ведущая прогноза погоды Лариса Сладкова намерена стать президентом России

21.11.2017 г. 11:09

Голая ведущая прогноза погоды Лариса Сладкова намерена стать президентом России
Фото с сайта t7-inform.ru

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". «Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы все узнаете. Надеюсь на вашу поддержку»,- написала челябинская телеведущая. Под этими словами в публикации стоят хештеги #выборы2018 и #президентроссийскойфедерации.

Лариса Сладкова таким образом следует тренду, который появился этой осенью - выдвижению известных женщин на пост президента. Первой это сделала Ксения Собчак, затем о подобных намерениях заявили Екатерина Гордон, Анфиса Чехова, Елена Беркова.

Что касается Сладковой, то она уже второй раз пытается связать свою жизнь с большой политикой. В 2016 году она участвовала в предвыборной кампании в Госдуму.

 

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