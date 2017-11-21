В «Гринпис» считают, что власти скрыли радиационную аварию в Челябинской области

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Организация требует провести расследование - готовится обращение в прокуратуру. Наибольшие концентрации рутения-106, которые зафиксировали в конце сентября и начале октября в атмосфере нескольких стран Европы, обнаружили возле комбината "Маяк". Об этом сообщил Росгидромет, охарактеризовав ситуацию как "экстремально высокое загрязнение".

Ранее "Росатом" заявлял, что рутений-106 на территории страны был обнаружен только в Санкт-Петербурге. Также Росгидромет признал существование условий для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в Европу.

По данным французского института IRSN, могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности. Разрешенный годовой выброс "Маяка" в 10 тыс. раз меньше этих цифр. В случае такой аварии необходимо защитить людей в радиусе нескольких километров от источника, уверены иностранные специалисты. «Гринпис России» направит в прокуратуру письмо с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии.

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