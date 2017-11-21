В Росгидромете заявили о выбросе радиации в Челябинской области

Фото с сайта idaten.ru

Все случилось в конце сентября, при этом ранее в «Росатоме» утверждали, что радиационный фон находится в пределах нормы. Эпицентр выброса пришелся на Аргаяш, а также на поселок Новогорный, который расположен рядом с Озерском. В период с 26 сентября по 1 октября там было зафиксировано "экстремально высокое" радиационное загрязнение. Оно превысило показатели предыдущего месяца почти в тысячу раз, говорится в публикации на сайте Росгидромета. В те же дни радиационную активность фиксировали все посты в Челябинской области, Татарстане, Волгограде и Ростове-на-Дону. Более того, радиация дошла даже до Европы, хотя и в незначительном количестве.

С чем связан этот выброс, до сих пор точно неизвестно. Однако недалеко от эпицентра находится ПО "Маяк". Ряд экологов считают, что там произошла авария во время так называемых "горячих испытаний". В "Росатоме" до сих пор не признали, что выброс случился по вине российской стороны. В октябре госкорпорация ответила немецким специалистам, зафиксировавшим повышенные показатели, что обстановка вокруг всех атомных объектов России находится "в пределах нормы". Речь идет о выбросе изотопа рутений-106.

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