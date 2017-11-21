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На въездах в Челябинск водителей останавливают и штрафуют за загрязнение воздуха от машин

21.11.2017 г. 08:07

На въездах в Челябинск водителей останавливают и штрафуют за загрязнение воздуха от машин
Фото с сайта www.priroda.su

Сотрудники ГИБДД измеряют выбросы транспорта на свердловском, уфимском и троицком постах. Мониторинг проходит в рамках мероприятия по охране атмосферного воздуха. Владельцев автомобилей, которые превышают нормы по выбросам загрязняющих веществ, ждет штраф в размере 500 рублей. А если выяснится, что машина принадлежит организации, то должностное лицо, которое выпустило ее на дорогу, будет наказано на 1 тыс. рублей.

По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, с 17 по 19 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 26 нарушений, связанных с автомобильными выхлопами выше нормы.

 

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