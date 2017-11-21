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Челябинцы помогают качать нефть

21.11.2017 г. 07:59

Челябинцы помогают качать нефть
Автор фото: Алиса Ческидова

В городе работает предприятие, появление которого позволило сократить импорт оборудования для добычи из Германии, Японии и Украины.

 

Почему производство создали именно в Челябинске? Как это связано со стратегией развития нефтедобывающей отрасли страны? Говорим об этом сегодня, 21 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Алиса Ческидова

 

Гость в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – генеральный директор АО «Транснефть Нефтяные Насосы» Сергей Миняйло

 

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

Категория 16+

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