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Челябинцы помогают качать нефть
21.11.2017 г. 07:59
В городе работает предприятие, появление которого позволило сократить импорт оборудования для добычи из Германии, Японии и Украины.
Почему производство создали именно в Челябинске? Как это связано со стратегией развития нефтедобывающей отрасли страны? Говорим об этом сегодня, 21 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гость в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – генеральный директор АО «Транснефть Нефтяные Насосы» Сергей Миняйло
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
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