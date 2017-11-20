- +1 ... +3 C°
- 0 ... +2 C°
- 59.6325р. - 0.3573
- 70.3604р. - 0.3436
В американском суде выяснили, есть ли у обезьяны авторские права на селфи
20.11.2017 г. 17:38
Зоопарки считаются одними из любимых мест отдыха детей и взрослых, однако даже в них случаются курьезные ситуации, из которых впоследствии вытекают судебные иски.
В одном из американских заповедников фотограф-натуралист случайно оставил без присмотра фотоаппарат, данной оплошностью воспользовалась обезьянка. В процессе изучения необычного предмета она несколько раз нажала на спусковой затвор и сделала серию знаменитых «обезьяньих селфи».
Зоозащитники подали судебный иск в федеральный суд, утверждая, что именно обезьяна, а не фотограф имеет авторские права на данные снимки, и настаивали на том, чтобы все авторские отчисления за использование фотографии, были отданы макаке. Тем временем бюро регистрации авторских прав в США утверждает, что регистрирует права только на работы, созданные людьми.
А вот американская семья 3-летнего мальчика подала в суд на зоопарк по другой причине. В зоопарке проводилась промоакция, посвященная открытию выставки «Сафари с динозаврами». Каждому посетителю сотрудники заведения давали на память сувенирную монетку. Получил подарок и герой нашей истории. Однако недолго думая, мальчик проглотил сувенирную монетку. В последующем ребенку потребовалась операция. Так как медицинской страховки у семьи не было, а больница выставила счет в 50 тыс. долларов, семья обратилась в суд с иском к зоопарку. В иске указано, что семью тогда не предупредили о вреде глотания монет и о возможных последствиях…
Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»
- 20.11.2017 г. Судья в США отправил в тюрьму всех участников процесса из-за телефонного звонка
- 07.11.2017 г. За прокол шин нескольких авто старушка по решению суда связала свитера их владельцам
- 07.11.2017 г. Грабитель после попытки украсть велосипед подал в суд на его владельца
- 07.11.2017 г. Капитальный ремонт бизнеса. Инструменты есть
- 30.10.2017 г. Супруги после развода не смогли поделить кур и устроили скандал