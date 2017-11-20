Власти Челябинска за 3 млн рублей выяснят, можно ли строить дорогу на Золотой горе

Фото с сайта gubernator74.ru

Деньги на проведение экспертизы будут выделены из областного бюджета. Об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев. Сейчас готовится проведение конкурсных процедур. На сегодняшний день не установлены границы мемориала, отсутствует охранная зона.

Недавно стало известно, что через лес, который окружает памятник, планируют провести две дороги к выставочному центру. Активисты выступили против строительства трасс. Проведение работ отложили до получения результатов экспертизы. Она поможет определить площадь захоронения и решить, можно ли там строить дорогу.

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