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Челябинский художник написал картину про памятник Столыпину, который никак не могут открыть
20.11.2017 г. 16:38
На полотне «Спор у памятника» изображены прохожие, спорящие вокруг накрытого монумента. В стороне от них стоят менее осведомленные жители. Головы персонажей немного увеличены – для создания комического эффекта. Рисунок выполнен в традиционном для автора - Альберта Растяпина - плакатном стиле и яркой цветовой гамме. Как подчеркнул сам художник, картина не содержит каких-либо призывов или злого умысла. Растяпин известен своими карикатурными произведениями на злободневные новостные сюжеты.
Что касается памятника Петру Столыпину, то церемонию его открытия переносили уже дважды, видимо, это и заставило художника написать картину. Сначала снять "покрывало" с фигуры планировали в присутствии президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева 9 ноября, потом хотели сделать это 13 числа при участии губернатора Бориса Дубровского и уральского полпреда Игоря Холманских. Теперь предполагается, что памятник откроют 22 или 23 ноября.
Автор: Альберт Растяпин
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