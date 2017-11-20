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Житель Копейска ограбил спорт-бар на 40 тыс. с помощью игрушечных пистолетов

20.11.2017 г. 16:33

Житель Копейска ограбил спорт-бар на 40 тыс. с помощью игрушечных пистолетов
Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина в маске ворвался в заведение, похитил деньги, угрожая похожими на оружие предметами, и скрылся. На улице его заметил полицейский. Правоохранитель, у которого в тот день был выходной, увидел, что мимо пробегает мужчина с пистолетами, и погнался за ним. Оказалось, что в руках у копейчанина было не оружие, а пластмассовые игрушки. Также у грабителя изъяли более 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Руководство отдела МВД планирует поощрить полицейского, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

 

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