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Житель Копейска ограбил спорт-бар на 40 тыс. с помощью игрушечных пистолетов
20.11.2017 г. 16:33
Фото с сайта 74.мвд.рф
Мужчина в маске ворвался в заведение, похитил деньги, угрожая похожими на оружие предметами, и скрылся. На улице его заметил полицейский. Правоохранитель, у которого в тот день был выходной, увидел, что мимо пробегает мужчина с пистолетами, и погнался за ним. Оказалось, что в руках у копейчанина было не оружие, а пластмассовые игрушки. Также у грабителя изъяли более 40 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Руководство отдела МВД планирует поощрить полицейского, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
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