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В Челябинской области пьяный подросток изрезал сверстника ножом

20.11.2017 г. 16:30

В Челябинской области пьяный подросток изрезал сверстника ножом
Фото с сайта sledcom.ru

Это произошло в четверг, 16 ноября, в поселке Витаминный. Возле одного из домов двое 16-летних местных жителей употребляли алкоголь. Один из подростков набросился на знакомого с ножом. Потерпевшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

 

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