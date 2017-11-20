  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +1 ... +3 C°
  • 0 ... +2 C°
  • 59.6325р. - 0.3573
  • 70.3604р. - 0.3436
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты

20.11.2017 г. 16:27

Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты
Фото с сайта mosreg.ru

Трудиться за меньшие деньги они соглашаются и ради сохранения существующего места, и ради гарантированного устройства на новое. Это выяснилось в ходе опроса, который провела служба исследований HeadHunter.

Аналитики отмечают высокий уровень конкуренции среди претендентов на вакансии в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». На одну вакансию сейчас приходится шесть резюме. Что касается зарплаты, то челябинские работодатели в этом году предлагают кандидатам в среднем 25 тыс. рублей. На 32 тыс. рублей могут рассчитывать видеооператоры, на 30 тыс. рублей – ведущие. Средний уровень зарплаты корреспондентов, судя по аналитике вакансий, около 25 тыс. рублей.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.11.2017 г.»

Новости на эту тему