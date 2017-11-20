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Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты
20.11.2017 г. 16:27
Фото с сайта mosreg.ru
Трудиться за меньшие деньги они соглашаются и ради сохранения существующего места, и ради гарантированного устройства на новое. Это выяснилось в ходе опроса, который провела служба исследований HeadHunter.
Аналитики отмечают высокий уровень конкуренции среди претендентов на вакансии в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». На одну вакансию сейчас приходится шесть резюме. Что касается зарплаты, то челябинские работодатели в этом году предлагают кандидатам в среднем 25 тыс. рублей. На 32 тыс. рублей могут рассчитывать видеооператоры, на 30 тыс. рублей – ведущие. Средний уровень зарплаты корреспондентов, судя по аналитике вакансий, около 25 тыс. рублей.
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