Половина работников сферы искусства и развлечений в Челябинской области готовы на снижение зарплаты

Фото с сайта mosreg.ru

Трудиться за меньшие деньги они соглашаются и ради сохранения существующего места, и ради гарантированного устройства на новое. Это выяснилось в ходе опроса, который провела служба исследований HeadHunter.

Аналитики отмечают высокий уровень конкуренции среди претендентов на вакансии в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». На одну вакансию сейчас приходится шесть резюме. Что касается зарплаты, то челябинские работодатели в этом году предлагают кандидатам в среднем 25 тыс. рублей. На 32 тыс. рублей могут рассчитывать видеооператоры, на 30 тыс. рублей – ведущие. Средний уровень зарплаты корреспондентов, судя по аналитике вакансий, около 25 тыс. рублей.

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