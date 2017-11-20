Выхлопы от челябинского транспорта будут мониторить газоанализаторы

Фото с сайта vladtime.ru

Их планируют приобрести городские власти. По словам мэра Евгений Тефтелева, в закупке могут принять участие и заводы. Газоанализаторы помогут в борьбе с автомобилями, выхлопы которых превышают нормы. Также глава города заявил, что необходимо продумать ограничение для въезда грузовиков в период НМУ.

"Нужно ограничить въезд, но при этом дать возможность доставки грузов к местам торговли", - отметил Евгений Тефтелев.

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