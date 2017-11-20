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Челябинцы «оденут» городские фонари и деревья в вязаные вещи
20.11.2017 г. 16:15
Фото с сайта buyme68.com
Рядом с публичной библиотекой пройдет фестиваль по ярнбомбингу. С английского это переводится как уличное граффити. Организаторы мероприятия призывают молодежь и всех желающих поучаствовать в акции - распустить ненужные трикотажные вещи и смастерить из них чехлы для уличных атрибутов. Фестиваль состоится в декабре.
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