Челябинцы «оденут» городские фонари и деревья в вязаные вещи

Фото с сайта buyme68.com

Рядом с публичной библиотекой пройдет фестиваль по ярнбомбингу. С английского это переводится как уличное граффити. Организаторы мероприятия призывают молодежь и всех желающих поучаствовать в акции - распустить ненужные трикотажные вещи и смастерить из них чехлы для уличных атрибутов. Фестиваль состоится в декабре.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.11.2017 г.»