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Челябинцы «оденут» городские фонари и деревья в вязаные вещи

20.11.2017 г. 16:15

Челябинцы «оденут» городские фонари и деревья в вязаные вещи
Фото с сайта buyme68.com

Рядом с публичной библиотекой пройдет фестиваль по ярнбомбингу. С английского это переводится как уличное граффити. Организаторы мероприятия призывают молодежь и всех желающих поучаствовать в акции - распустить ненужные трикотажные вещи и смастерить из них чехлы для уличных атрибутов. Фестиваль состоится в декабре.

 

 

 

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