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Челябинцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой

20.11.2017 г. 16:10

Челябинцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой
Фото с сайта cheladmin.ru

Такое новшество введут в городских автобусах, троллейбусах и трамваях в начале декабря. "Систему уже протестировали. Терминалы готовы к приему банковских карт", — сообщил начальник транспортного управления Роман Болотов.

Оплатить проезд можно будет картами Maestro, Visa и "Мир". Пока не известно, будут ли предусмотрены скидки для тех, кто станет платить банковскими картами. Нет полной ясности и по поводу комиссии.

 

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