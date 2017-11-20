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Магнитогорца отправили в колонию за убийство топором

20.11.2017 г. 16:06

Магнитогорца отправили в колонию за убийство топором
Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина не хотел отдавать знакомому более 1 млн рублей за приобретенную в Челябинске квартиру. Прежнего владельца жилья магнитогорец вывез в башкирский лес в сентябре 2015 года. Там он убил знакомого двумя ударами топора в голову. Тело мужчина спрятал в овраге, а вещи убитого выбросил в мусорные баки.

По данным областной прокуратуры, полицейские раскрыли преступление спустя семь месяцев. Суд отправил убийцу на 16,5 года в колонию строгого режима.

 

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