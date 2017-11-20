Челябинске соберутся более 300 российских экспортеров

Фото с сайта 24tv.pro

Предпринимателям расскажут, как государство помогает в продаже товаров за рубеж. В рамках проекта "Экспорт - это просто" в Челябинске пройдет мастер-класс красноярского бизнесмена. Он поделится с экспортерами секретами успеха. Предприниматель расскажет, как он, имея небольшой бюджет, создал бренд и нашел покупателей во Франции, Италии, Великобритании и других странах.

Выступление пройдет во вторник, 21 ноября, в офисе "Территория бизнеса". Мероприятие станет началом образовательного проекта "Опоры экспорта".

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