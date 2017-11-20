7% ДТП в Челябинской области происходит из-за выезда на встречную полосу

Фото с сайта 74.мвд.рф

В каждой четвертой такой аварии за рулем находится пьяный или лишенный прав водитель. Всего за первые 10 месяцев этого года в области произошло около 240 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В них погибли 79 человек, свыше 400 пострадали. Наибольший рост числа аварий данного вида зафиксировали в Копейске, Кыштыме и Миассе. В 16% случаев ДТП произошли там, где выезд на встречную полосу запрещен.

Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила и не совершать маневры, представляющие опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

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