В Челябинске с пригородного вокзала эвакуировали людей

Это произошло после звонка о взрывном устройстве. В целях безопасности сотрудников и пассажиров пригородного вокзала эвакуировали, а здание оцепили. В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас оцепление снято. Вокзал работает в обычном режиме.

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Все новости за 20.11.2017 г.»