  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +1 ... +3 C°
  • 0 ... +2 C°
  • 59.6325р. - 0.3573
  • 70.3604р. - 0.3436
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

В Челябинске с пригородного вокзала эвакуировали людей

20.11.2017 г. 15:55

В Челябинске с пригородного вокзала эвакуировали людей

Это произошло после звонка о взрывном устройстве. В целях безопасности сотрудников и пассажиров пригородного вокзала эвакуировали, а здание оцепили. В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас оцепление снято. Вокзал работает в обычном режиме.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.11.2017 г.»

Новости на эту тему