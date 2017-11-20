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В Челябинске с пригородного вокзала эвакуировали людей
20.11.2017 г. 15:55
Это произошло после звонка о взрывном устройстве. В целях безопасности сотрудников и пассажиров пригородного вокзала эвакуировали, а здание оцепили. В ходе проверки подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас оцепление снято. Вокзал работает в обычном режиме.
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