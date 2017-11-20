Челябинцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ в течение недели

Фото с сайта tverlife.ru

В городе откроется специальный пункт, который будет работать с 21 по 26 ноября. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, площадка для тестирования будет работать в ТК "Фиеста" на втором этаже. Сдать анализы можно будет бесплатно и анонимно. Результат станет известен через несколько минут после забора крови.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, с января по сентябрь 2017 года на Южном Урале выявлено около 3,5 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

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