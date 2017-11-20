Зимой на дороги Челябинской области выведут больше техники для очистки от снега

Фото с сайта cheladmin.ru

Во время осадков на проезжей части будет работать 400 спецмашин. Это на 100 больше, чем было в прошлом году. Проанализировать готовность дорожников к зиме поручил губернатор Борис Дубровский. Бригады должны будут проверить освещение, качество покрытия, наличие предупреждающих знаков и разметки. Замгубернатора Сергей Шаль заявил, что подрядчик привел в готовность к работе все силы и средства. Присутствие техники на дорогах зависит от погодных условий.

"К примеру, минувшей ночью ни в одной территории осадков не было, поэтому на региональных дорогах дежурили 25 машин, для сравнения, в ночь с 17 на 18 ноября в северных районах области наблюдались осадки в виде снега, поэтому дежурило 77 единиц техники", — отметил Сергей Шаль.

Также заготовлены противогололедные материалы. На данный момент в наличии 40 кубометров. Базы с дорожной техникой и противогололедными веществами находятся в каждом городе и районе области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.11.2017 г.»