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По Челябинску ездит автобус-«призрак»
20.11.2017 г. 15:48
Фото с сайта cheladmin.ru
В администрации города об этом знают и обещают найти владельца. Разговоры о странном автобусе стали ходить в городе в ноябре. Челябинцы утверждают, что машина большой вместимости курсирует без четкого графика от улицы Мамина до Чурилово. Жители принимают такой автобус за муниципальный и пытаются при оплате проезда воспользоваться льготами, но кондуктор заявляет, что скидок нет.
Чиновники в мэрии сообщили, что знают о существовании автобуса-"призрака". Теперь они будут искать собственника транспортного средства и выяснять, на каком основании автобус ездит по маршруту №5.
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