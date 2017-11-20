По Челябинску ездит автобус-«призрак»

Фото с сайта cheladmin.ru

В администрации города об этом знают и обещают найти владельца. Разговоры о странном автобусе стали ходить в городе в ноябре. Челябинцы утверждают, что машина большой вместимости курсирует без четкого графика от улицы Мамина до Чурилово. Жители принимают такой автобус за муниципальный и пытаются при оплате проезда воспользоваться льготами, но кондуктор заявляет, что скидок нет.

Чиновники в мэрии сообщили, что знают о существовании автобуса-"призрака". Теперь они будут искать собственника транспортного средства и выяснять, на каком основании автобус ездит по маршруту №5.

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