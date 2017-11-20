Выдра Лютер из челябинского зоопарка стала помощником Деда Мороза

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

Животное будет разносить подарки под новогодние елки. Помощника Деда Мороза выбирали пользователи группы зоопарка в соцсети "ВКонтакте". Опрос длился почти две недели. В итоге выдра заняла первое место с большим отрывом от ближайшего преследователя — северного оленя Умки. Также на эту должность претендовали тигр, волк, лиса, росомаха, снежный барс, белый и бурый медведи. Сотрудники зоопарка пообещали снять на видео, как выдра Лютер справляется со своими обязанностями.

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