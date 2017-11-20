В детском саду в Челябинской области воспитанников кормили просроченным повидлом

Фото с сайта sait-pro-dachu.ru

Срок годности продукта истек еще в августе 2016 года. Нарушение в ходе проверки выявила прокуратура. Установлено, что в детсаду "Березка", расположенном на территории Уйского района, не был организован контроль за хранением скоропортящихся продуктов, в частности, в холодильнике отсутствовал термометр. Не заполнялись необходимые документы. Выяснилось также, что при приготовлении сладких блюд использовалось повидло, срок годности которого истек в августе 2016 года.

Нарушения прокуроры нашли и в детском саду "Золотой ключик". На кухне не было инструкции по мытью посуды, не соблюдались правила хранения продуктов. Возбуждено два административных дела. Заведующую "Березки" оштрафовали на 5 тыс. рублей, а повара "Золотого ключика" - на 1 тыс. рублей.

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