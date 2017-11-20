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Дело о клевете на Валерия Гартунга передали в суд

20.11.2017 г. 15:11

Дело о клевете на Валерия Гартунга передали в суд
Фото с сайта 74.мвд.рф

Журналисту газеты "За Возрождение Урала" грозит штраф до миллиона рублей. В сентябре 2016 года Павел Большаков опубликовал материал с подзаголовком "Невыдуманные истории пресс-секретаря Челябинской области". В статье "Предательство интересов России. Валерий Гартунг и Чеченская война" говорилось о том, что депутат Государственной Думы продавал боевикам грузовики. Политик заявил, что это клевета и ложь. Уголовное дело было возбуждено 11 ноября 2016 года. Избирательная комиссия Челябинской области признала выпуск незаконным. Следователи подтвердили факт клеветы. На днях дело передали в суд.

"Он должен дать оценку не только действиям Павла Большакова, но и всем остальным, кто был замешан в этой истории. Подобные поступки нельзя оставлять безнаказанными, ведь все это делалось, чтобы повлиять на результаты выборов", — цитирует Валерия Гартунга региональное отделение партии "Справедливая Россия".

Журналисту грозит штраф до миллиона рублей или принудительные работы.

 

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