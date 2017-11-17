Фото с сайта pravmin74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 11 по 17 ноября 2017 года.

1. Челябинск накрыло смогом после визита Путина



Город несколько дней находился в режиме НМУ. Жители жаловались на ухудшение самочувствия, химический запах в воздухе и плохую видимость. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности действовало с 12 по 15 ноября. Слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия препятствовали рассеиванию вредных примесей в воздухе.



Подобная экологическая обстановка наблюдалась также в других городах области, в том числе в Магнитогорске, Карабаше, Коркино. В регионе работали передвижные лаборатории. Было зафиксировано превышение по формальдегиду (1,1 ПДК, 1,7 ПДК).

Пользователи соцсетей массово выкладывали фотографии и видео со смогом. Многих интересовал вопрос: почему в день приезда президента не было НМУ? Ситуацию прокомментировал руководитель фонда "Моя планета" Виталий Безруков. "Когда был форум (форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, участие в котором 9 ноября принял президент Владимир Путин - прим. ред.), ветер в основном отдувал все от города. Челябинский гидрометцентр поздно объявил о НМУ. Предприятия работали в обычном режиме, не снижая. Ну и плюс добавились туман и от Коркинского разреза смог", - отметил Виталий Безруков.

Свои публикации в соцсетях жители города сопровождали хештегом #УволитьМинистраЭкологии. На сайте change.org также появилась петиция с требованием отправить Ирину Гладкову в отставку.

В Росприроднадзоре позднее сообщили, что в воздухе Челябинска превышения объема вредных веществ найдено не было. Нарушение по выбросам зафиксировали только в Копейске, сказал руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. Он считает ситуацию со смогом в Челябинской области некритичной. Также Курятников отметил, что во время рейдов специалисты отмечали неприятный запах. Сейчас министерство природных ресурсов занимается подготовкой нормативного акта, который позволит оценивать воздух по такому параметру, как "запах".

Борис Дубровский провел встречу с руководителями предприятий, а также представителями органов власти и силовых структур, отвечающих за экологическую ситуацию. Губернатор подчеркнул, что нужно договориться об алгоритме взаимодействия, которое приведет к реальному улучшению состояния воздуха в Челябинске.

«Все, что мы пытаемся сделать, все, что мы хорошего пытаемся рассказать про Челябинскую область, про наши возможности, про возможности инвестировать здесь, развиваться здесь, жить, работать, все, что мы тут строим, все, что мы инвестируем в международную деятельность, - все коту под хвост, все коту под хвост!» - сказал губернатор.

Дубровский оценил действующие нормативы выбросов предприятий как завышенные и в связи с этим потребовал от заводов обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к текущей деятельности. Также, по мнению губернатора, промышленники должны обеспечить беспрепятственный доступ на производства контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.



2. Концерт Киркорова в Челябинске начался с опозданием из-за смога



Певец не смог вовремя вылететь из Шереметьево из-за метеоусловий на Южном Урале. Он сообщил об этом в своем Instagram. Концерт все же состоялся во вторник, 14 ноября, но начался с опозданием. Как рассказал Филипп Киркоров, из-за сложившейся экологической и метеорологической ситуации вылететь в Челябинск не удавалось целый день.

"МЫ ВЫЛЕТАЕМ К ВАМ, но увы, стрелки часов неумолимо приближаются к 19.00 часам, к началу концерта, но мы обязательно прорвемся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00..", - добавил певец.

Пост певца в Instagram некоторые челябинцы посчитали оскорбительным. Председатель общественной организации "Союз призывников России" Марсель Хазиев призвал Филиппа Киркорова извиниться перед горожанами. Общественник считает, что певец оскорбил их малую родину и вызвал истерию в СМИ. "Каждый должен давать комментарий по тем вопросам, в которых компетентен, тем более топ-лидеры общественного мнения, как Филипп Бедросович. Они не должны давать повода коверкать свои слова. Филипп Бедросович позволил себе некорректно высказаться по поводу нашей области. Быть может, на первый взгляд покажется, что ничего там обидного нет, но именно он дал импульс некоторым СМИ, желтой прессе назвать Челябинск помойкой. Наш город, я подчеркну, не помойка. С экологией у меня также есть вопросы. И не только у меня, но и у моей общественной организации", - прокомментировал корреспонденту "Челябинского эха" Марсель Хазиев.

Видео: Марсель Хазиев / youtube.com

3. Дольщики "Речелстроя" намерены провести шествие с чемоданами и поставить палатку у здания правительства



В конце прошлой недели губернатор встретился с дольщиками компании "Речелстрой". На ней были объявлены сроки завершения строительства проблемного микрорайона. Четыре дома планируется сдать в первом квартале 2018 года, еще три – в 2018 году, оставшиеся четыре – в 2019 году. Борис Дубровский потребовал, чтобы застройщик каждую среду принимал дольщиков в своем офисе.

Фото с сайта gubernator74.ru

В понедельник, 13 ноября, на сайте регионального минстроя опубликовали дорожную карту по завершению проблемной стройки. Дольщикам она не понравилась, и они провели одиночные пикеты. А позже заявили, что выйдут еще на одну акцию протеста - с чемоданами. "Готовьте чемоданы, сумки, баулы! Судя по "наиподробнейшей" ДК (дорожной карте - прим. ред.), кто-то когда-нибудь обязательно дома достроит, но ждать некогда, мы идем жить к губернатору!" — написали активисты в "Инициативной группе "Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте". В мэрию подано уведомление о проведении акции. Если администрация не согласует мероприятие, дольщики запустят новую серию одиночных пикетов.

4. Первый этап реконструкции челябинского аэропорта завершат к 2020 году



Его стоимость оценивается в 6,2 млрд рублей. Около 3 млрд выделит государство. Аэровокзал будет обеспечивать выполнение внутренних рейсов. В здании организуют комфортные бизнес и VIP залы, современные концессионные зоны. Посадку пассажиров в самолеты будут осуществлять с помощью четырех телетрапов. Кроме того, в рамках первого этапа планируется создать перрон перед аэровокзалом и увеличить стоянку.

Фото с сайта cekport.ru

Международный терминал построят к 2022 году. Это будет сделано в рамках второго этапа, сообщает пресс-центр аэропорта "Челябинск". Также на этой стадии планируется создание автовокзала и железнодорожной станции, строительство новой гостиницы и дальнейшее развитие парковочного комплекса.



5. Ледовый городок в Челябинске посвятят юниорскому чемпионату мира по хоккею



В данный момент ведется поиск подрядчика. Запрос предложений сделало МАУ "Городской сад им. Пушкина". Информация размещена на сайте госзакупок. 21 ноября заказчик подведет итоги и выберет компанию, которая займется строительством, а потом и демонтажом городка.

Организация должна будет создать и разместить ледовые скульптуры на площади Революции до 22 декабря. Начальная цена договора — 7,8 млн рублей. На строительство и демонтаж прошлогоднего ледового городка ушло 10 млн рублей. Он был посвящен чемпионату России по фигурному катанию, который проходил в Челябинске в 2016 году.

Источник: zakupki.gov.ru

В этом году тема вновь спортивная — юниорский чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске в апреле 2018 года. В техническом задании перечислен перечень ледяных скульптур, которые должны появиться на площади Революции. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, это композиции "Кубок", "Пьедестал", "Кот Матроскин на воротах", "Собака Шарик", "Уральские горы и Шайба", ловушка "Шайбу, шайбу".



Кроме того, будут построены трехметровые фигуры хоккеистов Метеора и Вымпела, а также детский игровой лабиринт "Простоквашино". Что касается горок, то в документах значится большая горка "Плей-офф", пятискатная "Овертайм", средняя "Кубок". Ожидается, что ледовый городок простоит до 26 февраля 2018 года.

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