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На улучшение экологической ситуации в Челябинской области направят около 10 млрд рублей
17.11.2017 г. 16:39
Фото с сайта pravmin74.ru
Четверть средств будет выделена из федерального бюджета. Губернатор утвердил программу охраны окружающей среды региона на 2018-2025 гг.. Основные задачи на ближайшие восемь лет — улучшение качества воздуха и снижение негативного воздействия отходов. В рамках программы в регионе появятся новые мусоросортировочные комплексы. Также планируется рекультивировать свалки в Челябинске и Магнитогорске и создать территориальную систему наблюдения за состоянием окружающей среды.
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