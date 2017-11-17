Челябинский общественник призывает Филиппа Киркорова извиниться перед горожанами

Скриншот с сайта instagram.com / fkirkorov

Певец оскорбил их малую родину и вызвал истерию в СМИ, считает председатель общественной организации "Союз призывников России" Марсель Хазиев. Сегодня, 17 ноября, он выложил в интернет видеообращение к Филиппу Киркорову. Поводом стала запись, которая появилась на странице певца в Instagram. В ней артист предупреждает челябинцев о переносе концерта 14 ноября из-за задержки авиарейса. "Мы обязательно прорвемся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00", — написал певец на своей странице в Instagram. Марсель Хазиев считает это высказывание некорректным.

"Каждый должен давать комментарий по тем вопросам, в которых компетентен, тем более топ-лидеры общественного мнения, как Филипп Бедросович. Они не должны давать повода коверкать свои слова. Филипп Бедросович позволил себе некорректно высказаться по поводу нашей области. Быть может, на первый взгляд покажется, что ничего там обидного нет, но именно он дал импульс некоторым СМИ, желтой прессе назвать Челябинск помойкой. Наш город, я подчеркну, не помойка. С экологией у меня также есть вопросы. И не только у меня, но и у моей общественной организации", - прокомментировал корреспонденту "Челябинского эха" Марсель Хазиев.

Также общественник подчеркнул, что многие челябинцы согласились с его позицией и тоже чувствуют себя оскорбленными.

Видео: Марсель Хазиев / youtube.com

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