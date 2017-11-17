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Администрация Челябинска разрешила Алексею Навальному провести в городе митинг
17.11.2017 г. 12:56
Фото с сайта Kirovnet.ru
Акция состоится на следующей неделе. Координатор челябинского штаба оппозиционера Алексей Табалов сообщил, что за 2,5 месяца активисты подали 80 уведомлений и получили 79 отказов. "Нам наконец согласовали проведение митинга", — пишет он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Активисты штаба хотели провести мероприятие в центре города, но мэрия не согласовала заявленные места и предложила другую площадку. В итоге сторонники оппозиционера организуют митинг в сквере им. Колющенко. Алексей Навальный выступит перед челябинцами 26 ноября в 16:00. В пресс-службе администрации подтвердили, что митинг согласован. Заявленное количество участников — 3 тыс.
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