После дождя на одежде челябинцев появились белые разводы

Фото: Валентина Демина / vk.com/region_chelyaba

Люди думают, что дождь был кислотным. Белые пятна горожане заметили и на автомобилях. "Дошла от подъезда до машины, и далее от парковки работы, всего не более 5-8 минут. Ещe на стоянке обратила внимание на белые разводы на машине, а в кабинете глянула на куртку- вся в пятнах", — жалуется одна из жительниц города в группе "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Валентина Демина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"

В комментариях некоторые пользователи активно делятся своими историями о покрытой разводами одежде и белом налете на автомобилях. Горожане уверены — дождь, который прошел в городе в среду, 15 ноября, был кислотным. Другие пользователи такую точку зрения не разделяют. Они считают, что белые пятна — это следы порошка, и советуют лучше полоскать одежду.

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