- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.9898р. - 0.2592
- 70.704р. - 0.4681
После дождя на одежде челябинцев появились белые разводы
17.11.2017 г. 12:46
Люди думают, что дождь был кислотным. Белые пятна горожане заметили и на автомобилях. "Дошла от подъезда до машины, и далее от парковки работы, всего не более 5-8 минут. Ещe на стоянке обратила внимание на белые разводы на машине, а в кабинете глянула на куртку- вся в пятнах", — жалуется одна из жительниц города в группе "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".
Фото: Валентина Демина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск"
В комментариях некоторые пользователи активно делятся своими историями о покрытой разводами одежде и белом налете на автомобилях. Горожане уверены — дождь, который прошел в городе в среду, 15 ноября, был кислотным. Другие пользователи такую точку зрения не разделяют. Они считают, что белые пятна — это следы порошка, и советуют лучше полоскать одежду.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 17.11.2017 г. Челябинский общественник призывает Филиппа Киркорова извиниться перед горожанами
- 17.11.2017 г. Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути
- 16.11.2017 г. Борис Дубровский заявил, что из-за смога развитие Челябинской области - «коту под хвост»
- 15.11.2017 г. Общественники предложили наблюдать за выбросами в Челябинске с самолетов
- 15.11.2017 г. В Челябинской области одобрили очередной проект по улучшению качества воздуха