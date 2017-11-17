Челябинские врачи помогут южноуральцам похудеть

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В областной клинической больнице создали центр коррекции веса. Он открылся в ноябре. За две недели работы центра к его специалистам обратились 15 пациентов. В лечении некоторых уже отмечен прогресс. Так, 44-летний житель Троицка обратился в областную больницу с очень высоким давлением и весом 153 килограмма. Во время обследования врачи обнаружили сахарный диабет, назначили лечение и предложили удалить часть желудка. В ходе терапии пациент похудел на 20 кг.

Врачи отмечают, что страдающие ожирением чаще всего имеют сопутствующие проблемы со здоровьем, например, гипертонию. Для лечения пациентам необходимо сначала сбросить вес. В центр коррекции южноуральцев могут направить как врачи из поликлиники по месту жительства, так и специалисты из стационаров.

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Все новости за 17.11.2017 г.»