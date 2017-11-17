  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -2 ... -4 C°
  • -2 ... -4 C°
  • 59.9898р. - 0.2592
  • 70.704р. - 0.4681
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Челябинские врачи помогут южноуральцам похудеть

17.11.2017 г. 12:49

Челябинские врачи помогут южноуральцам похудеть
Фото с сайта SFiguroi.Ru

В областной клинической больнице создали центр коррекции веса. Он открылся в ноябре. За две недели работы центра к его специалистам обратились 15 пациентов. В лечении некоторых уже отмечен прогресс. Так, 44-летний житель Троицка обратился в областную больницу с очень высоким давлением и весом 153 килограмма. Во время обследования врачи обнаружили сахарный диабет, назначили лечение и предложили удалить часть желудка. В ходе терапии пациент похудел на 20 кг.

Врачи отмечают, что страдающие ожирением чаще всего имеют сопутствующие проблемы со здоровьем, например, гипертонию. Для лечения пациентам необходимо сначала сбросить вес. В центр коррекции южноуральцев могут направить как врачи из поликлиники по месту жительства, так и специалисты из стационаров.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.11.2017 г.»

Новости на эту тему