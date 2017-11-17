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В школе Троицка ученице третьего класса проткнули глаз треугольником
17.11.2017 г. 11:42
Фото с сайта sledcom.ru
По предварительным данным, это сделал второклассник. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ноябре. Ребенка доставили в больницу прямо из школы. Медики диагностировали у девочки травму глаза.
Следственный комитет проводит проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям руководства школы будет дана уголовно-процессуальная оценка.
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