В школе Троицка ученице третьего класса проткнули глаз треугольником

Фото с сайта sledcom.ru

По предварительным данным, это сделал второклассник. Как сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ноябре. Ребенка доставили в больницу прямо из школы. Медики диагностировали у девочки травму глаза.

Следственный комитет проводит проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям руководства школы будет дана уголовно-процессуальная оценка.

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Все новости за 17.11.2017 г.»