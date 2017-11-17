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В Кыштыме маршрутка протащила по асфальту зажатую в дверях 9-летнюю школьницу

17.11.2017 г. 11:19

В Кыштыме маршрутка протащила по асфальту зажатую в дверях 9-летнюю школьницу
Фото с сайта 74.мвд.рф

Медики диагностировали у девочки перелом стопы. Информация об этом появилась в четверг, 16 ноября. Школьница возвращалась домой на маршрутном такси. По предварительным данным, когда она выходила из транспорта, рюкзак девочки зажало дверью. Водитель этого не заметил и протащил ребенка по асфальту несколько метров.

Информацию о происшествии проверяет Следственный комитет. Будут установлены все обстоятельства инцидента и принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

 

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