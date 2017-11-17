Самые доходные квартиры России находятся в Магнитогорске

Фото с сайта kvadmetry.ru

Чтобы покрыть затраты на покупку недвижимости, сдавая ее в аренду, горожанам потребуется 12 лет. Исследование по доходности и окупаемости жилья в городах России провели специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Они проанализировали стоимость недвижимости на вторичном рынке и годовые поступления от аренды. При подсчетах не учитывались простои квартир и дополнительные затраты собственников, например, налоги на недвижимость и расходы на ремонт.

По результатам исследования был составлен рейтинг, первое место в котором занял Магнитогорск. В городе процент доходности составляет 8,5. На вершине списка также находятся Махачкала, Вологда и Астрахань. Челябинск занял 18-е место с показателем доходности около 7%. Чтобы окупить расходы на приобретение квартиры, горожане должны будут сдавать ее в аренду 14 лет. Замкнули список Санкт-Петербург, Москва и Чебоксары. Там уровень доходности меньше 5%, а срок окупаемости составляет более 20 лет.

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