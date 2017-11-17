- -2 ... -4 C°
- -2 ... -4 C°
- 59.9898р. - 0.2592
- 70.704р. - 0.4681
Самые доходные квартиры России находятся в Магнитогорске
17.11.2017 г. 09:19
Чтобы покрыть затраты на покупку недвижимости, сдавая ее в аренду, горожанам потребуется 12 лет. Исследование по доходности и окупаемости жилья в городах России провели специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Они проанализировали стоимость недвижимости на вторичном рынке и годовые поступления от аренды. При подсчетах не учитывались простои квартир и дополнительные затраты собственников, например, налоги на недвижимость и расходы на ремонт.
По результатам исследования был составлен рейтинг, первое место в котором занял Магнитогорск. В городе процент доходности составляет 8,5. На вершине списка также находятся Махачкала, Вологда и Астрахань. Челябинск занял 18-е место с показателем доходности около 7%. Чтобы окупить расходы на приобретение квартиры, горожане должны будут сдавать ее в аренду 14 лет. Замкнули список Санкт-Петербург, Москва и Чебоксары. Там уровень доходности меньше 5%, а срок окупаемости составляет более 20 лет.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 16.11.2017 г. В Челябинской области сокращается число застройщиков
- 02.11.2017 г. Челябинцам напомнили о скором окончании дачной амнистии
- 30.10.2017 г. Челябинцы чаще интересуются квартирами на первых и последних этажах
- 27.10.2017 г. В центре Челябинска появятся башни-близнецы
- 18.10.2017 г. В Челябинской области опубликовали рейтинг самых дорогих домов, выставленных на продажу