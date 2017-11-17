Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути

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Региональное управление Росприроднадзора требует закрыть предприятие на три месяца. Служба направила в суд материалы, которые были получены в ходе проведения лабораторных испытаний. По данным пресс-службы Металлургического районного суда, во время проверки обнаружилось, что ЧМК на протяжении года сливал в Миасс сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Суд рассмотрит материалы 28 ноября 2017 года.

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