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Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути
17.11.2017 г. 09:16
Фото с сайта Canalizator-pro.ru
Региональное управление Росприроднадзора требует закрыть предприятие на три месяца. Служба направила в суд материалы, которые были получены в ходе проведения лабораторных испытаний. По данным пресс-службы Металлургического районного суда, во время проверки обнаружилось, что ЧМК на протяжении года сливал в Миасс сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Суд рассмотрит материалы 28 ноября 2017 года.
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