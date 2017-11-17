  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -2 ... -4 C°
  • -2 ... -4 C°
  • 59.9898р. - 0.2592
  • 70.704р. - 0.4681
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути

17.11.2017 г. 09:16

Челябинский завод на протяжении года сливал в реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути
Фото с сайта Canalizator-pro.ru

Региональное управление Росприроднадзора требует закрыть предприятие на три месяца. Служба направила в суд материалы, которые были получены в ходе проведения лабораторных испытаний. По данным пресс-службы Металлургического районного суда, во время проверки обнаружилось, что ЧМК на протяжении года сливал в Миасс сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Суд рассмотрит материалы 28 ноября 2017 года.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.11.2017 г.»

Новости на эту тему