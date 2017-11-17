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Разбор полетов
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В России выросла протестная активность, и Челябинская область не осталась в стороне
17.11.2017 г. 09:05
Фото с сайта mtportal.ru
Что заставляет людей протестовать, как на это должна реагировать власть? Говорим об этом сегодня, 17 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: член Общественной палаты России Феликс Панов и активист челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира: 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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