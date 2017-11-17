В России выросла протестная активность, и Челябинская область не осталась в стороне

Фото с сайта mtportal.ru

Что заставляет людей протестовать, как на это должна реагировать власть? Говорим об этом сегодня, 17 ноября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: член Общественной палаты России Феликс Панов и активист челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира: 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Все новости за 17.11.2017 г.»