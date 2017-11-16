В Челябинске предложили открыть памятник Первостроителям

Источник: www.chelduma.ru

Его хотят расположить на улице Гагарина на территории одноименного сквера, который предлагают разбить в районе домов №60, 62 и №64. Дизайн-проект представили челябинским архитекторам и депутатам гордумы в рамках конкурса общественных пространств. Члены жюри положительно оценили идею и присудили авторам третье место.

На проекту площадка, на которой находится памятник, представляет собой очертания первой челябинской крепости — ее стены поднимаются и становятся основой для монумента. Постамент предлагают сделать из белого мрамора. Авторы дизайн-проекта хотят воплотить в первостроителе собирательный образ челябинца, который любит свой город.

Источник: www.chelduma.ru

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Все новости за 16.11.2017 г.»